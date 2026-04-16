По делу о сожженной заживо россиянке вынесли заочный приговор

В Подмосковье суд вынес заочный приговор женщине за сожжение знакомой

Егорьевский суд в Московской области заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима женщину по делу о сожжении знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что 12 января 2015 года обвиняемая приехала на машине потерпевшей к ней в Егорьевский район. Во время общения между женщинами возник конфликт, и подсудимая решила расправиться с оппоненткой.

Для этого она предложила жертве поехать в Москву. По пути женщина остановилась, вытащила знакомую, находящуюся в сильном алкогольном опьянении, из салона, ударила ее по голове и оттащила в кювет. Там обвиняемая облила знакомую бензином и подожгла.

Женщина объявлена в розыск.

