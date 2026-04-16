Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 16 апреля 2026

По делу о сожженной заживо россиянке вынесли заочный приговор

В Подмосковье суд вынес заочный приговор женщине за сожжение знакомой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Егорьевский суд в Московской области заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима женщину по делу о сожжении знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что 12 января 2015 года обвиняемая приехала на машине потерпевшей к ней в Егорьевский район. Во время общения между женщинами возник конфликт, и подсудимая решила расправиться с оппоненткой.

Для этого она предложила жертве поехать в Москву. По пути женщина остановилась, вытащила знакомую, находящуюся в сильном алкогольном опьянении, из салона, ударила ее по голове и оттащила в кювет. Там обвиняемая облила знакомую бензином и подожгла.

Женщина объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу из винтовки около детского сада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    В Москве открыли новую станцию МЦД

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok