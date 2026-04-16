Путин обратился к правительству с просьбой насчет экономических показателей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:46, 16 апреля 2026

Путин призвал кабмин РФ объяснить, почему макропоказатели упали ниже ожиданий
Марина Совина
Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с просьбой объяснить, почему сейчас макроэкономические показатели находятся ниже ожиданий. Его слова приводит РИА Новости.

На совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что рассчитывает услышать детальные доклады об актуальной ситуации в экономике. Он призвал кабмин объяснить, почему траектория макропоказателей находится ниже ожиданий.

«Причем ниже ожиданий не только экспертов и аналитиков, но и прогнозов самого правительства и Центрального банка», — отметил он.

Российский лидер добавил, что также ждет предложения по дополнительным инициативам, которые помогут восстановить экономический рост России.

Ранее Путин заявил, что в январе-феврале 2026 года ВВП России сократился на 1,8 процента. «Уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok