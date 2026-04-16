11:05, 16 апреля 2026

Решение Сената США о полномочиях Трампа бить по Ирану объяснили

Политолог Дудаков: Сенат разрешил Трампу удары по Ирану, но Конгресс откажет
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Сенат США разрешил американскому президенту Дональду Трампу наносить удары по Ирану, так как в верхней палате большинство мест у республиканцев, объяснил политолог-американист Малек Дудаков. Однако, как сообщил он «Ленте.ру», в конце апреля ожидается, что Конгресс лишит лидера страны военных полномочий.

Ранее стало известно, что в американском Сенате провалилась очередная резолюция, которая могла бы запретить Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану.

По словам политолога, за последнее время демократы выставили пять одинаковых резолюций о прекращении войны с Ираном в Сенате, однако все они были отклонены республиканцами, коих в верхней палате большинство — 53 против 47 демократов.

«Таким образом демократы просто-напросто блокируют работу Сената и не оставляют возможности республиканцам вести какую бы то ни было еще законотворческую деятельность. Плюс в ближайшее время демократы еще выставят эти самые антивоенные революции в нижней палате, и там как раз больше шансов, что удастся эту самую резолюцию принять, потому что там у республиканцев большинство очень шаткое, и некоторые республиканцы уже сигнализируют, что они готовы голосовать за прекращение боевых действий по понятным причинам», — высказался эксперт.

Война Трампа в Иране крайне непопулярна, так как этот конфликт спровоцировал серьезный топливный кризис внутри США, цены на бензин выросли на 50 процентов, а дизеля и авиационного керосина — в два раза, а также привел к падению рейтингов главы Белого дома, отметил Дудаков. Кроме того, две трети американцев выступают за перемирие, добавил он.

«В нижней палате, я думаю, что как раз шансы на принятие антивоенной резолюции повыше, и это будет такая символическая пощечина Трампу. Но это все во многом политические игры. Более серьезная история с точки зрения закона — это возможность Конгресса заблокировать продление военных полномочий Трампа после двух месяцев с начала войны. Потому что, как мы знаем, американский президент может только два месяца вести войну без одобрения Конгресса. Потом нужно это одобрение получать. Поэтому ждем конца апреля, когда Конгресс, скорее всего, заблокирует продление военных полномочий Трампа», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого стало известно, что США вместе с Ираном приблизились к достижению сделки по урегулированию. Чиновники пока не дают стопроцентных гарантий, но часть из них сохраняет позитивный настрой относительно возможного соглашения.

