14:19, 16 апреля 2026

Россияне пока не проявили большого интереса к новинкам «Москвича»

Марина Аверкина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С середины марта, когда в России стартовали продажи новых автомобилей «Москвич» под индексом «М», и до 12 апреля текущего года автомобилисты поставили на учет 182 такие машины. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

За неполный месяц россияне приобрели 101 машину модели «М70» и 71 единицу версии «М90». Чуть более половины от общего числа зарегистрированных автомобилей пришлось на корпоративных клиентов и организации.

Наибольшее распространение новинка получила в Москве и Подмосковье. Здесь было зарегистрировано 58 таких машин, что составляет более 30 процентов от общего объема. Также «Москвичи» линейки «М» добрались до Ставропольского края, Свердловской и Нижегородской областей, Татарстана и Санкт-Петербурга. В Сибири, по данным эксперта, зарегистрировано лишь четыре машины, а на Дальнем Востоке на учете пока не значится ни одного автомобиля.

Модель «М70» в исполнении «Драйв» стоит от 2 689 000 рублей, а в версии «Ультра» — от 3 209 000 рублей. Машины с индексом «М90» предлагаются в единственной комплектации «Ультимейт», минимальная стоимость которой установлена на отметке 3 855 000 рублей.

Ранее россиянам назвали принципиальное отличие новых моделей «Москвич» от предыдущих. Оно заключается в новом партнере, в сотрудничестве с которым и созданы кроссоверы «М70» и «М90».

