Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

Эксперт Милешкин оценил перспективы кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90»

Принципиальное отличие новых моделей «Москвич», продажи которых стартовали в России, от предыдущих — новый партнер, в сотрудничестве с которым и созданы кроссоверы «М70» и «М90», заявил «Ленте.ру» эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин. Он оценил перспективы новинок на российском рынке.

«Если прежние модели были от JAC, то теперь это китайский концерн SAIC и марка MG. Вся суть, на мой взгляд, как раз в MG. Это очень старая британская марка, которая сейчас находится в китайской собственности, но инжиниринг у нее стоит на более высоком уровне», — объясняет он.

По словам Милешкина, автомобили MG неплохо продаются в Европе. Реализация в прошлом году превысила 307 тысяч машин, что поставило марку на 16 место в рейтинге продаж на европейском рынке. Сам «Москвич» выделил М-линейку на отдельном сайте, не пересекая с прошлыми моделями, акцентируя внимание на машинах более высокого уровня, объясняет эксперт.

«Поездив на них, могу сказать, что по ходовым качествам они действительно намного приятнее. Но есть две большие проблемы. Во-первых, марка "Москвич" уже громко провалилась с дешевыми машинами, на мой взгляд. Кроссовер "Москвич 3" не смог, грубо говоря, порвать рынок, даже когда его стоимость опустили до уровня "Весты". Теперь же предлагает автомобили в полтора-два раза дороже», — говорит Милешкин. Он считает, что производитель поставил перед собой сложную маркетинговую задачу.

«Вторая проблем — цена. Если "Москвич 3" конкурировал, по сути, только с "Вестой", то "М70" и "М90" выходят в высококонкурентный сегмент, где покупателей меньше, а машин больше. Это, конечно, тоже весьма сомнительно, если говорить о перспективах и потенциальном успехе марки», — подытожил автоэксперт.

Ранее Московский автомобильный завод «Москвич» объявил о старте продаж двух новых кроссоверов, которые пополнили М-линейку бренда. Покупателям стали доступны пятиместный «М70» и семиместный «М90».