Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:17, 6 марта 2026АвтоЭксклюзив

Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

Эксперт Милешкин оценил перспективы кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90»
Марина Аверкина

Фото: Диана Загртдинова / ТАСС

Принципиальное отличие новых моделей «Москвич», продажи которых стартовали в России, от предыдущих — новый партнер, в сотрудничестве с которым и созданы кроссоверы «М70» и «М90», заявил «Ленте.ру» эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин. Он оценил перспективы новинок на российском рынке.

«Если прежние модели были от JAC, то теперь это китайский концерн SAIC и марка MG. Вся суть, на мой взгляд, как раз в MG. Это очень старая британская марка, которая сейчас находится в китайской собственности, но инжиниринг у нее стоит на более высоком уровне», — объясняет он.

По словам Милешкина, автомобили MG неплохо продаются в Европе. Реализация в прошлом году превысила 307 тысяч машин, что поставило марку на 16 место в рейтинге продаж на европейском рынке. Сам «Москвич» выделил М-линейку на отдельном сайте, не пересекая с прошлыми моделями, акцентируя внимание на машинах более высокого уровня, объясняет эксперт.

Материалы по теме:
Штраф за езду без прав: как наказывают водителей в 2026 году
Штраф за езду без прав:как наказывают водителей в 2026 году
20 января 2026
Медкомиссия для получения прав. Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
Медкомиссия для получения прав.Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
20 января 2026

«Поездив на них, могу сказать, что по ходовым качествам они действительно намного приятнее. Но есть две большие проблемы. Во-первых, марка "Москвич" уже громко провалилась с дешевыми машинами, на мой взгляд. Кроссовер "Москвич 3" не смог, грубо говоря, порвать рынок, даже когда его стоимость опустили до уровня "Весты". Теперь же предлагает автомобили в полтора-два раза дороже», — говорит Милешкин. Он считает, что производитель поставил перед собой сложную маркетинговую задачу.

«Вторая проблем — цена. Если "Москвич 3" конкурировал, по сути, только с "Вестой", то "М70" и "М90" выходят в высококонкурентный сегмент, где покупателей меньше, а машин больше. Это, конечно, тоже весьма сомнительно, если говорить о перспективах и потенциальном успехе марки», — подытожил автоэксперт.

Ранее Московский автомобильный завод «Москвич» объявил о старте продаж двух новых кроссоверов, которые пополнили М-линейку бренда. Покупателям стали доступны пятиместный «М70» и семиместный «М90».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Участницу банды похитителей освободили из российской колонии после родов

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok