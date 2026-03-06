В России стартовали продажи двух новых отечественных кроссоверов

«Москвич» объявил цены и открыл продажи новых кроссоверов «М70» и «М90»

Московский автомобильный завод «Москвич» объявил о старте продаж двух новых кроссоверов, которые пополнили М-линейку бренда. Покупателям стали доступны пятиместный «М70» и семиместный «М90», рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе производителя.

Пятиместный «Москвич М70» предлагается только с передним приводом. Автомобиль доступен в двух вариантах оснащения. В базовой версии «Драйв» установлен полуторалитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

В списке оснащения — панорамная крыша с функцией открывания и электроприводом шторки, электрорегулировки кресла водителя с запоминанием настроек, электропривод двери багажного отделения, двухзонный климат-контроль, подогрев всех кресел, а также адаптивный круиз-контроль. Без учета специальных предложений стоимость комплектации составляет 3,1 миллиона рублей.

Версия «Ультра» обойдется на 400 тысяч дороже (3,5 миллиона). Под капотом — двухлитровый мотор мощностью 200 лошадиных сил, который работает в связке с классической девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Список дополнительного оборудования этой комплектации расширен подрулевыми лепестками переключения передач, электроприводом регулировок переднего пассажирского сиденья, беспроводным зарядным устройством для мобильных устройств и системой кругового обзора.

Полноприводный кроссовер «Москвич М90» представлен в единственном исполнении «Ультимейт». Автомобиль оснащается двухлитровым двигателем и девятиступенчатым «автоматом». В автомобиле имеется трехзонный климат-контроль с возможностью индивидуальной настройки для пассажиров второго ряда, подогрев кресел первого и второго рядов, а также вентиляцию передних сидений. Безопасность обеспечивают шесть подушек. За качество звучания отвечает аудиосистема Bose с 12 динамиками. В машине также предусмотрен комплекс электронных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль. Стоимость семиместного автомобиля — 4,2 миллиона рублей.

