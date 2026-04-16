Россияне потеряли интерес к машинам одной страны СНГ

Аналитик Целиков: Продажи Skoda и Kia казахстанской сборки в РФ упали в два раза

В первом квартале 2026 года россияне поставили на учет 840 машин, произведенных на территории Казахстана. Годом ранее за тот же период показатель достигал 1770 единиц. Таким образом, объем сократился ровно в два раза. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

На рынке представлены автомобили трех марок. Наибольшее количество регистраций пришлось на Hyundai — 470 экземпляров. Далее следует Kia с результатом 290 машин. Замыкает список Skoda, чьи автомобили казахстанской сборки разошлись тиражом в 75 единиц.

Все эти транспортные средства попадают в страну небольшими партиями через частные каналы с использованием механизмов параллельного ввоза. Совокупная доля казахстанского автопрома на российском рынке остается крайне малой — всего 0,3 процента, подытожил эксперт.

Ранее аналитик сообщил, что с января по март нынешнего года россияне поставили на учет 1122 новые машины марки Lexus. За тот же период 2025-го этот показатель составлял 515 единиц. Таким образом, реализация японского бренда в России увеличилась в 2,2 раза.