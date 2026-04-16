Ушедший из России производитель резко нарастил продажи в стране

Аналитик Целиков: Реализация новых Lexus в России увеличилась в 2,2 раза

С января по март нынешнего года россияне поставили на учет 1122 новые машины марки Lexus. За тот же период 2025-го этот показатель составлял 515 единиц. Таким образом, реализация японского бренда в России увеличилась в 2,2 раза, написал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Основную роль в столь резком росте показателя сыграла модель RX, на которую пришлось более 60 процентов спроса (682 проданных автомобиля). Эксперт отметил, что интерес к этому кроссоверу вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

Еще четверть объема обеспечил внедорожник LX (282 автомобиля). Остальные позиции в модельном ряду не оказали заметного влияния на статистику.

Подавляющее большинство зарегистрированных машин выпущено на заводах в Японии. Доля автомобилей китайской сборки скромная — всего 13 процентов, указал Целиков. Основное направление, откуда эти машины попадают в Россию, — Киргизия.

Ранее стало известно, что за три месяца 2026 года российский рынок автомобилей с пробегом китайского производства зафиксировал небывалый подъем. За этот период в стране было реализовано 79,4 тысячи машин с пробегом, что на 35 процентов превышает показатель годичной давности. Абсолютным лидером спроса в сегменте эксперты называют автомобили Chery.