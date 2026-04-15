Назван абсолютный лидер среди подержанных китайских машин в России

ТАСС: Российский вторичный рынок заполонили трехлетние Chery и Geely

За первые три месяца 2026 года российский рынок автомобилей с пробегом китайского производства зафиксировал небывалый подъем. За этот период в стране было реализовано 79,4 тысячи машин с пробегом, что на 35 процентов (58,7 тысячи единиц) превышает показатель годичной давности. Абсолютным лидером спроса в сегменте эксперты называют автомобили Chery, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинга».

За отчетный период россияне приобрели 16,3 тысячи машин с пробегом этого бренда. Именно кроссовер Tiggo 7 и стал лидером модельного рейтинга по итогам квартала. Следом расположились автомобили марок Geely (14,5 тысячи единиц) и Haval (12,3 тысячи), а также Changan (4,8 тысячи) и Lifan (4,1 тысячи).

Chery Tiggo 7 за три месяца был перепродан 4,9 тысячи раз. Также популярностью у россиян среди подержанных китайских машин пользовались Haval Jolion (4,6 тысячи), Chery Tiggo 4 (3,6 тысячи), Geely Coolray (3 тысячи) и Geely Monjaro (2,6 тысячи).

Эксперты обратили внимание, что более половины от общего объема (57 процентов) пришлось на машины не старше трех лет. Руководитель управления по работе с импортерами Александр Корнев допустил, что при сохранении нынешних темпов во втором квартале реализация может добраться до отметки в 90 тысяч единиц. Доля китайского транспорта на вторичном рынке страны уже достигла 6 процентов, прибавив за год почти полтора процентных пункта.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года дилерские центры реализовали всего 3265 машин под маркой Chery. Годом ранее за этот же период покупатели приобрели 25 757 автомобилей. Таким образом, объем продаж сократился в восемь раз.