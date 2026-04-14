Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:23, 14 апреля 2026Авто

Продажи машин популярного китайского бренда рухнули в России

Аналитик Целиков: Chery сдала позиции в РФ, но Tenet спасает ситуацию
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В первые три месяца 2026 года дилерские центры реализовали всего 3265 машин под маркой Chery. Годом ранее за этот же период покупатели приобрели 25757 автомобилей. Таким образом, объем продаж сократился почти на 87 процентов, что означает падение в восемь раз, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Но это не ухудшило итоговые показатели автосалонов бренда. Наоборот, они оказались заметно лучше за счет другой марки. Речь идет об автомобилях Tenet, которые внешне фактически копируют три популярные модели Chery. За квартал продажи новой марки составили 27863 единицы, отмечает аналитик.

Суммарный результат двух брендов достиг отметки в 31128 машин, что на 21 процент превышает прошлогодний показатель. Стоит отметить, что общий прирост российского авторынка за отчетный период составил 7,3 процента. Целиков назвал «очень хорошим результатом» совокупную динамику Chery и Tenet.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2026 года россияне поставили на учет 2272 электрокара, что на 22,5 процента превышает показатель годичной давности. Лидером этого позитивного «движения» оказалась модель Evolute i-Joy. Резкая смена модели-победителя спроса в России объясняется двумя причинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok