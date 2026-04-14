13:45, 14 апреля 2026Авто

В России зафиксированы резкие перемены на рынке электромобилей

Аналитик Целиков объяснил, почему Zeekr уступил давнее лидерство Evolute i-Joy
Марина Аверкина

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

В России зафиксированы резкие перемены на рынке электромобилей. По итогам первого квартала 2026 года россияне поставили на учет 2272 электрокара, что на 22,5 процента превышает показатель годичной давности. Лидером этого позитивного «движения» оказалась модель Evolute i-Joy, пишет в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Она удерживает первую позицию уже четвертый месяц подряд. За три месяца этого года реализовано 803 экземпляра этой марки, то есть на i-Joy пришлось более 35 процентов от общего объема продаж российского «зеленого» сегмента. Остальные участники рейтинга заметно уступают лидеру. Вторую строчку занимает Geely EX5 с показателем 205 единиц. Далее следуют Evolute i-Sky (103) и Xiaomi YU7 (102).

Эксперт обратил внимание на положение модели Zeekr 001. Еще в начале прошлого года эта машина возглавляла российский рейтинг, но теперь замыкает пятерку лучших с результатом 89 проданных единиц. Он напомнил, что в первом квартале 2025 года на учет встало 414 таких электрокаров. Падение спроса оказалось почти пятикратным, указал Целиков.

Материалы по теме:
«А ты совсем не изменился» До России добрался обновленный Tank 300. Каким стал популярный китайский рамник: тест-драйв «Ленты.ру»
«А ты совсем не изменился» До России добрался обновленный Tank 300. Каким стал популярный китайский рамник: тест-драйв «Ленты.ру»
9 апреля 2026
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026

Мартовская статистика лишь закрепила наметившуюся тенденцию к росту спроса на электрокары. За месяц квартальная статистика пополнилась на 706 машин, что на 21 процент превышает прошлогодний результат. При этом почти каждый второй проданный электрокар — Evolute i-Joy (348 единиц или 49,3 процента). В первую пятерку месяца также вошли Umo 5 (44), Avatr 12 (30), Avatr 11 и Evolute i-Sky (по 27 машин в каждом случае).

Целиков объясняет резкую смену лидеров двумя основными причинами. Во-первых, изменился механизм начисления утилизационного сбора, что автоматически сделало машины Zeekr значительно дороже. Во-вторых, первая волна обеспеченных покупателей, охотившихся за премиальными технологичными новинками, уже закрыла свои потребности. Это уже было с автомобилями Tesla. «Более массовый спрос на электрокары сосредоточен в привычном ценовом диапазоне — до трех миллионов рублей. Тут предложений крайне мало. Именно поэтому ранее выстреливали Evolute i-Pro и Amber A5, а сейчас новый Evolute i-Joy», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года россияне приобрели 4233 новых пикапа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос сократился на 19,9 процента.

