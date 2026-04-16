Россиянка лишилась полумиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

Суд обязал россиянку выплатить полмиллиона рублей за занятую у знакомого тысячу

Долг в тысячу рублей обернулся для жительницы Санкт-Петербурга выплатой в полмиллиона. Об этом сообщает 78.ru.

Сообщается, что в феврале 2022 года петербурженка заняла тысячу рублей у мужчины, с которым познакомилась в интернете. Затем она стала регулярно просить в долг более крупные суммы — на выплаты по просроченным кредитам, долги после ДТП и другие нужды. Всего мужчина перевел ей более 386 тысяч рублей, после чего россиянка перестала выходить на связь и заблокировала товарища.

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ответчица не пришла на судебное заседание и не предоставила никаких доказательств того, что отдавала деньги. Переводы не отнесли к подаркам или благотворительности, в связи с чем суд обязал петербурженку выплатить основной долг с процентами, а также возместить расходы на юристов и госпошлину — всего 523 тысячи рублей.

