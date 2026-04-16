Российский стилист назвал вызывающий одержимость принт в одежде

Стилист Александр Рогов: Принт зебра вызывает одержимость у поклонников моды

Российский стилист Александр Рогов назвал принт в одежде, который вызывает одержимость. Пост с информацией он опубликовал в своем Telegram-канале, насчитывающем 183 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, зебровый узор стал самым популярным в наступившем сезоне. Такие изделия поклонникам моды специалист посоветовал сочетать с монохромными черно-белыми образами, а также яркими цветовыми акцентами, особенно красным. «Одержимость зеброй сейчас зашкаливает!» — заявил он.

Ранее в апреле россиянам раскрыли модное сочетание в одежде. Стилист Александр Рогов рассказал, что трендовыми стали цветные колготки в тон обуви. Главной фишкой данного приема стилизации он назвал визуальное удлинение ног.

