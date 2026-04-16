Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

Bloomberg: США и Иран рассматривают продление перемирия на две недели

США и Иран рассматривают возможность продления действующего перемирия еще на две недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Ни одна из сторон не заинтересована в возобновлении боевых действий», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что конфликт нанес серьезный ущерб инфраструктуре Ирана и привел к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Андраби заявил, что Исламабад не может назвать дату проведения второго раунда мирных переговоров Ирана и США. По словам дипломата, ни американцы, ни иранцы официально не подтвердили готовность к проведению нового раунда.