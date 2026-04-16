12:34, 16 апреля 2026Мир

Иран и США не подтвердили готовность ко второму раунду переговоров

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Исламабад не может назвать дату проведения второго раунда мирных переговоров Ирана и США, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Тахир Андраби. Его цитирует газета The New York Times (NYT).

По словам дипломата, ни американцы, ни иранцы официально не подтвердили готовность к проведению второго раунда переговоров, который, как предполагается, должен состояться в Исламабаде.

Андраби подчеркнул, что пакистанская сторона поддерживает «открытые каналы связи с заинтересованными сторонами».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал дату второго раунда переговоров США и Ирана. Предполагается, что встреча состоится в пакистанском Исламабаде 16 апреля.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя посольства Ирана в Пакистане сообщало, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в конце этой или в начале следующей недели.

