04:05, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

Странная находка в грузовом отсеке самолета насмешила пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: zackanak / Reddit

Пользователь Reddit с ником Zackanak выложил на портале фото странного предмета, обнаруженного им в грузовом отсеке самолета. Сотрудник авиакомпании не смог самостоятельно определить, что за сухой коричневатый предмет находится перед ним.

«Окаменевшая какашка», — ожидаемо отреагировал на публикацию один из комментаторов. «Точно, это копролит», — согласился другой. «Это, признаться, было первой моей мыслью», — ответил автор.

Однако ответ оказался куда более неожиданным. Большинство пользователей сошлись во мнении, что на фото — сушеный морской огурец.

«Это распространенный продукт питания в Азии, который довольно трудно найти в других местах. Так как он легкий и его разрешено провозить через границы, он мог выпасть из запасов, которые какая-нибудь бабушка везла с собой в гости к родственникам за границу», — поделился догадкой автор одного из комментариев. «Его можно просто замочить в воде на несколько дней, и он вернется к своему первоначальному размеру и виду», — говорится в другом. «Откуда вообще люди могут знать такие вещи? Честно говоря, я ошеломлен и впечатлен», — удивился еще один пользователь.

Ранее странная находка на блошином рынке потрясла пользователей сети. Ей оказались два маленьких латунных предмета в форме колокольчиков с пружинными выдвижными шипами.

