В разведке Украины рассказали о личном участии Буданова во вторжении в Россию

Командир ГУР Украины рассказал о личном участии Буданова во вторжении в Россию

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время руководства Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны якобы лично участвовал во вторжении в Белгородскую область. Об этом в интервью для YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук рассказал неназванный командир ГУР.

Военный рассказал, что Буданов лично участвовал в первой попытке вторгнуться на территорию России в районе Грайворона в мае 2023 года. Он показал фотографию бывшего главы ГУР в окружении бойцов, которая, как утверждается, сделана во время операции.

«Шли через горящие леса, через поля. Потом там была остановка, он сказал: "Давай тут посидим"», — поделился воспоминанием разведчик.

Ранее Буданов заявил, что готов спорить с любым политиком внутри страны и за рубежом, включая президента Украины Владимира Зеленского. «Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно», — прокомментировал свою позицию Буданов.