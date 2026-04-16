В российском регионе резко подскочили продажи электромобилей

ТАСС: Жители Дальнего Востока нарастили покупки электрокаров с пробегом на 35 %

За первые три месяца 2026 года жители Дальнего Востока приобрели на 35 процентов больше электромобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы портала «Дром».

Но их доля все равно не превышает 0,2 процента от всех сделок на вторичном рынке региона. Отмечается, что цены на подержанные электрокары практически не изменились. Средняя стоимость покупки зафиксирована на отметке 893 тысячи рублей, что только на 1 процент превышает прошлогодний показатель.

Наибольшая часть автомобилей на альтернативных видах топлива зафиксирована в Приморском крае, где на них приходится 39 процентов от всех электромобилей Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года россияне поставили на учет 840 машин, произведенных на территории Казахстана. Годом ранее за тот же период показатель достигал 1770 единиц. Таким образом, объем сократился ровно в два раза. Речь о машинах марок Hyundai, Kia и Skoda.