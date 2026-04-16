Важный человек Зеленского рассказал о борьбе с ним

«УП»: Представитель команды Зеленского рассказал о борьбе с ним
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Один из важных членов команды» президента Украины Владимира Зеленского не под запись рассказал о борьбе с ним. Его слова публикует издание «Украинская правда» («УП»).

Материал издания раскрывает детали влияния бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака на нынешние процессы в кулуарах власти. По информации от разных источников, он продолжает сохранять свое влияние на ключевых политиков, а его якобы отдаление — не более чем декорация. Спикеры издания сообщают, что Зеленский мог бы дать негласный сигнал элитам о необходимости игнорирования просьб Ермака, но не сделал это.

«Мы считали, что проблема в Ермаке, и поэтому мы боремся с Ермаком, а это был президент», — подчеркнул «один из важных членов команды» Зеленского.

Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины в конце ноября 2025 года. Это произошло после обысков антикоррупционных органов в рамках так называемого «Миндичгейта». Ему инкриминировали обвинение в коррупции в области энергетики.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    «Радиостанция Судного дня» сделала отсылку к Супермену

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
