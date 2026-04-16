Важный человек Зеленского рассказал о борьбе с ним

«Один из важных членов команды» президента Украины Владимира Зеленского не под запись рассказал о борьбе с ним. Его слова публикует издание «Украинская правда» («УП»).

Материал издания раскрывает детали влияния бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака на нынешние процессы в кулуарах власти. По информации от разных источников, он продолжает сохранять свое влияние на ключевых политиков, а его якобы отдаление — не более чем декорация. Спикеры издания сообщают, что Зеленский мог бы дать негласный сигнал элитам о необходимости игнорирования просьб Ермака, но не сделал это.

«Мы считали, что проблема в Ермаке, и поэтому мы боремся с Ермаком, а это был президент», — подчеркнул «один из важных членов команды» Зеленского.

Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины в конце ноября 2025 года. Это произошло после обысков антикоррупционных органов в рамках так называемого «Миндичгейта». Ему инкриминировали обвинение в коррупции в области энергетики.