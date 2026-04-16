Политолог Мезюхо: Коррупционный скандал на Украине могут возобновить

На Украине затихло обсуждение коррупционного скандала с участием главы офиса президента Андрея Ермака, но дело могут раскрутить снова в любую секунду, считает политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, почему информация исчезла из повестки, и кто держит паузу.

«Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский сам сделал все, чтобы перебить информационные потоки. Когда начало развиваться дело Тимура Миндича, Зеленский вдруг резко активизировался по переговорной теме. До этого он не шел ни на какие переговоры, а тут собрал советников, снова привлек руководителя парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию и подключил секретаря СНБО Рустема Умерова, который сам замешан в этом коррупционном скандале», — указал Мезюхо.

Вторая причина, почему скандал затих, — отсутствие отмашки из Вашингтона, считает политолог. Президент США Дональд Трамп сохраняет рычаги воздействия на киевский режим через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), специализированную антикоррупционную прокуратуру и антикоррупционный суд. Эти органы имеют двойное подчинение — европейское и американское, но американское превалирует. Трамп нашел способы управлять этими структурами и добился, чтобы дела пока не раскручивали, отмечает специалист.

Но в любой момент, по словам Мезюхо, из Вашингтона могут последовать указания об активизации. НАБУ может обвинить в коррупции даже самого Зеленского, считает он.

Кроме того, администрация Зеленского сама использует НАБУ для борьбы с оппонентами — так уже произошло с Юлией Тимошенко, которую судят по обвинениям в политической коррупции. То же может ждать и других потенциальных кандидатов в президенты, когда на Украине наконец пройдут выборы. Дело лишь за датой Иван Мезюхо политолог

А дело Миндича и Ермака, добавил он, может быть возобновлено в любой момент, если последует приказ из-за границы. Более скрупулезное расследование и посадка Ермака напрямую ведут к коррупционным обвинениям против Зеленского, заключил специалист.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что Запад может избавиться от Зеленского, поскольку коррупционные скандалы в стране стали вызывать большие вопросы в Европе. По его словам, при Зеленском Украина стала центром глобальной трансконтинентальной коррупции.

