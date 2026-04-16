Желающим испытать оргазм сосков парам расписали алгоритм действий

Многие женщины и некоторые мужчины могут достичь так называемого оргазма сосков, поскольку при их стимуляции активируются те же отделы головного мозга, что и во время ласок гениталий, утверждает сексолог Алессандра Араужо. В разговоре с изданием Metropoles она расписала алгоритм действий парам, которые желают испытать новые ощущения.

Араужо посоветовала начать исследовать соски партнера с круговых массажных движений, которые следует выполнять кончиками пальцев. Затем можно перейти к легкому и ритмичному всасыванию. Для этого нужно сосредоточить губы на ареолах и создать вакуум, пояснила специалистка.

Кроме того, можно воспользоваться дополнительными средствами, например, стимулировать соски с помощью небольшого вибратора или кубиков льда. Создать температурный контраст после воздействия холода поможет теплое дыхание. После перехода к половому акту Араужо порекомендовала продолжать массировать или сжимать соски, синхронизировав движения с фрикциями.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс заявила, что для крепкой эрекции мужчинам необходимо внести изменения в рацион. Так, при проблемах с потенцией она посоветовала чаще употреблять капусту.