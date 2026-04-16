Женщина отказалась идти на день рождения племянника по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Willnot-Letitgo-512 рассказала, что не пошла на празднования 16-летия своего племянника из-за одного гостя. Им оказалась мать подростка.

«Жена моего брата — единственный человек, к которому я когда-либо испытывала настоящую ненависть, и поверьте мне: я ненавижу эту женщину с такой страстью, что она могла бы посоревноваться с адским пламенем. Годами я молилась, чтобы ее сбил автобус, — этот день стал бы самым счастливым в моей жизни. Единственное, что могло бы сделать его еще лучше, — если бы я была за рулем этого автобуса», — призналась 40-летняя женщина.

Она рассказала, что на протяжении трех лет жена брата была любовницей ее мужа. Этот роман начался, когда женщина была беременна четвертым ребенком, однако в отношениях супругов были определенные разногласия. Ими коварно и воспользовалась невестка: она соврала мужчине, что ее домогается неизвестный, а ее собственный возлюбленный никак не пытается помочь ей решить проблему.

«В конце концов я узнала, что происходит, и рассказала об этом брату. Его жена и мой муж оба клялись, что все кончено, но в течение следующих трех лет мы с братом неоднократно заставали их вместе», — написала автор.

Однако в итоге роман был окончен, пусть и повлияли на это внешние обстоятельства: неверный муж стал жертвой жестокого нападения уличного грабителя, спасти его не смогли. После этого брат женщины расстался со своей супругой: позднее он смог ее простить, но в свою жизнь впустил исключительно в качестве матери своего сына.

«Она должна была быть мне как сестра, но вместо этого она разрушила всю мою жизнь и жизнь моего брата. Я знаю, что мой муж тоже был виноват, и поверьте, я виню его за это. Но его больше нет», — заключила женщина.

