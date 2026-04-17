Бывший СССР
10:45, 17 апреля 2026

Азаров объяснил отсутствие финансового краха Украины

Азаров: Запад найдет способ выделять Украине 5-6 миллиардов евро в месяц
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Страны Запада смогут выделять Украине по пять-шесть миллиардов евро в месяц. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров, передает ТАСС.

«Пять-шесть миллиардов в месяц они будут находить различными путями. Это не такие большие суммы, над которыми стоит голову особенно ломать», — заявил экс-премьер.

По его словам, страны Европы, устроив государственный переворот на Украине для создания государства, целью которого является уничтожение России, не допустят его финансового краха в ближайшее время.

Как Азаров заявил ранее, видны сигналы, которые говорят о том, что далеко не все спикеры в европейских странах согласны поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.

