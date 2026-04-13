Экс-премьер Украины Азаров: Не все в Европе хотят поддерживать Зеленского

Есть сигналы, которые говорят о том, что далеко не все в Европе стремятся поддерживать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Своей аналитикой в разговоре с журналистами ТАСС поделился бывший премьер-министр страны Николай Азаров, занимавший это кресло с 2010 по 2014 годы.

По его словам, единственный момент, который сможет подтолкнуть Зеленского к миру, это ряд объективных условий, созданных американцами или даже европейцами. «Есть определенные сигналы, говорящие о том, что в Европе далеко не все сейчас хотят очень здорово поддерживать Зеленского», — отметил украинский экс-премьер.

В свою очередь, Азаров отметил, что сейчас особенно видно финансовое обострение ситуации, рост цен, и в целом наблюдается кризис. Тем более, когда речь идет о выделении таких сумм, как 90 миллиардов евро. Бывший премьер напомнил, что выдачу данного кредита блокируют Венгрия и Словакия, поэтому вопрос для Киева становится проблематичным.

Ранее британский политолог Ричард Саква назвал Владимира Зеленского одним из самых трусливых лидеров всех времен. По словам эксперта, несмотря на готовность украинцев принять соглашение о земле в обмен на мир, киевский истеблишмент «будет бороться до конца», чтобы воспрепятствовать заключению мирного соглашения с Россией.