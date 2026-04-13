Профессор Саква: Зеленский стал одним из самых трусливых лидеров всех времен

Упрямство, с которым украинский президент Владимир Зеленский отказывается заключать мир с Россией, делает его одним из самых трусливых лидеров в мировой истории. Такое мнение выразил британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква в интервью бывшему дипломату Иэну Прауду на YouTube.

По мнению эксперта, несмотря на готовность жителей Украины принять соглашение о земле в обмен на мир, в Киеве «будут бороться до конца», чтобы помешать заключению мирного соглашения с Россией.

«И именно поэтому я говорю, что Зеленский — один из самых трусливых и провальных лидеров всех времен», — подчеркнул он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стране необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации. По словам Соскина, у людей нет желания «продолжать бойню».