05:39, 17 апреля 2026Интернет и СМИ

Британский аналитик назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

Британский аналитик Меркурис назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Европейский союз (ЕС) из-за кризиса военного производства способен оказывать Украине помощь только в сфере производства беспилотников.

«Они занялись дронами. (…) Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал аналитик.

Меркурис отметил, что ранее европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, тогда как теперь все, на что они способны, — это помогать Украине производить БПЛА на ее территории. «Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе в целом», — пояснил эксперт.

Он также предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который пока еще способны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении поставок вооружения республике.

