Зеленский прокомментировал заявления о прекращении поставок оружия Украине

Зеленский ответил на слова Вэнса о прекращении поставок вооружения на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении поставок вооружения республике. Его слова передает «Новости.Live».

«Я надеюсь, что США не прекратят оказание помощи. Это для нас очень важно. Надеюсь, они не оставят эту войну», — заявил Зеленский.

По его словам, американская поддержка якобы важна не только для Украины, но и для США, поскольку «позволяет им поддерживать связи с Европой».

Ранее Вэнс заявил, что прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.