Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 16 апреля 2026

Зеленский прокомментировал заявления о прекращении поставок оружия Украине

Зеленский ответил на слова Вэнса о прекращении поставок вооружения на Украину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении поставок вооружения республике. Его слова передает «Новости.Live».

«Я надеюсь, что США не прекратят оказание помощи. Это для нас очень важно. Надеюсь, они не оставят эту войну», — заявил Зеленский.

По его словам, американская поддержка якобы важна не только для Украины, но и для США, поскольку «позволяет им поддерживать связи с Европой».

Ранее Вэнс заявил, что прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok