Экс-редактор федерального СМИ призвала бомбить Москву и отправилась в СИЗО

Суд отправил в СИЗО журналистку, призвавшую бомбить Москву

Суд взял под стражу бывшего редактора федерального СМИ, призвавшую бомбить Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантку обвиняют по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Она находится в СИЗО в Калуге.

Журналистку задержали дома у матери в Ленинградской области, сама она жила в Москве. Дело расследуется УФСБ по Калужской области. Девушка призналась в содеянном. Она рассказала, что оставила комментарий с призывами в Telegram-канале.

