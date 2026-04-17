15:07, 17 апреля 2026Силовые структуры

Экс-редактор федерального СМИ призвала бомбить Москву и отправилась в СИЗО

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд взял под стражу бывшего редактора федерального СМИ, призвавшую бомбить Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантку обвиняют по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Она находится в СИЗО в Калуге.

Журналистку задержали дома у матери в Ленинградской области, сама она жила в Москве. Дело расследуется УФСБ по Калужской области. Девушка призналась в содеянном. Она рассказала, что оставила комментарий с призывами в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области осудили мужчину за шпионаж и госизмену.

