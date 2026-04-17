Миллионы россиян обяжут отчитываться за переводы на карту перед налоговой

IZ.RU: В 2027 году 7-10 млн россиян придется отчитываться за переводы на карту

С 2027 года, по данным ФНС, неподтвержденные переводы на карту, в сумме превышающие 2,4 миллиона рублей в год, буду автоматически попадать под контроль налоговой. По словам экспертов «Известий» (IZ.RU), меры могут затронуть порядка 7-10 миллионов граждан.

Это коснется, в первую очередь, россиян, которые получают регулярные доходы от услуг, аренды, торговли, но не оформлены как самозанятые или ИП, отметила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Граждан со смешанными доходами так же, вероятно, обяжут отчитываться за переводы перед налоговой.

Привлечь внимание ФНС могут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления на карту от 200 тысяч рублей в месяц.

Специалисты рынка ожидают роста «серых» схем на фоне принимаемых мер. Вероятно, часть расчетов уйдут в налчные, а доходы начнут дробить между родственниками, либо подключать к переводам посредников. Экономист Андрей Бархота прогнозирует, что спрос на наличные вырастет на 2-3 миллиона рублей в течение 2027 года.

Ранее стало известно, что россияне стали опустошать некоторые вклады. Темпы их выведения оказались рекордными за три года.