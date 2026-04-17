Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптик Позднякова: Резкое похолодание придет в Москву на следующей неделе

На неделе, которая начнется 20 апреля, в Москву придет резкое похолодание. О внезапном изменении погоды предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

До отрицательных отметок температура воздуха опустится уже во вторник, 21 апреля.

«Ночью температура может понизиться до минус 2 градусов Цельсия, по региону — от минус 2 до плюс 3 градусов, а дневная останется в пределах плюс 6-11 градусов», — рассказала синоптик о погоде на следующей неделе и отметила, что эти показатели на 4 градуса ниже климатической нормы.

При этом в понедельник, 20 апреля, ночные температуры будут от нуля до плюс 5 градусов Цельсия, а дневные — от плюс 6 до плюс 11 градусов.

Ранее Позднякова спрогнозировала жителям Москвы кратковременные дожди и туман.