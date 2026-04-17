Названа неожиданная причина поражения Орбана

Politico: Тесные связи с Трампом стали причиной поражения Орбана

Тесные связи с президентом США Дональдом Трампом стали причиной поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям», — подчеркнул неназванный представитель французской правой партии «Национальное объединение», которая также дистанцируется от Трампа.

По его словам, поражение Орбана «нельзя списать только на усталость избирателей».

Ранее победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе партии «Фидес», признал свое поражение.