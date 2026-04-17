Орбан: Долгая сдача проекта «Пакш-2» — серьезный провал правительства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал порталу Patriota о своем самом большом сожалении за последнее время.

Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект атомной электростанции «Пакш-2» не был реализован быстрее, ведь это могло привести к гораздо более выгодному положению экономики страны в нынешнее время.

«Потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства», — пояснил Орбан.

Заливка первого бетона для двух новых блоков АЭС «Пакш» состоялась 5 февраля, расширение идет по проекту «Росатома».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался называть действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана союзником.