Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 17 апреля 2026

Орбан поделился своим самым большим сожалением

Орбан: Долгая сдача проекта «Пакш-2» — серьезный провал правительства
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: POOL / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал порталу Patriota о своем самом большом сожалении за последнее время.

Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект атомной электростанции «Пакш-2» не был реализован быстрее, ведь это могло привести к гораздо более выгодному положению экономики страны в нынешнее время.

«Потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства», — пояснил Орбан.

Заливка первого бетона для двух новых блоков АЭС «Пакш» состоялась 5 февраля, расширение идет по проекту «Росатома».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался называть действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана союзником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok