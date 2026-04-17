Российская авиакомпания вновь анонсировала распродажу билетов

Российская авиакомпания «Победа» вновь анонсировала 17 апреля распродажу билетов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Известно, что подробности о размерах скидок появятся в 10:00 по московскому времени 18 апреля. Не уточняется, на каких направлениях будет действовать распродажа.

Ранее сообщалось, что десятки рейсов задержали или отменили из-за вводившихся в аэропорту Пулково, Санкт-Петербург, ограничений в ночь на 17 апреля. Запрет на полеты действовал в Пулково с 04:28 до 08:11 утра.