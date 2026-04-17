Российский вратарь дебютировал в НХЛ и был признан первой звездой матча

Российский вратарь Сергеев дебютировал в НХЛ и был признан первой звездой матча

Российский вратарь «Калгари Флеймс» Арсений Сергеев дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в заключительном матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 17 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Калгари». 23-летний Сергеев провел на площадке весь матч, он отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Весь минувший сезон Сергеев выступал за фарм-клуб «Калгари» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В основную команду его вызвали перед последним матчем «регулярки».

Ранее были названы лучшие снайпер и бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди россиян. Больше всех очков (130) набрал Никита Кучеров, а больше всех шайб (45) забросил Кирилл Капризов.