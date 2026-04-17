15:02, 17 апреля 2026Путешествия

Салон пассажирского самолета заполнился дымом на рейсе на Канары

The Sun: Летевший на Канары самолет Jet2 сел в Португалии из-за дыма в салоне
Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Летевший на Канары пассажирский самолет авиакомпании Jet2 экстренно сел в Португалии из-за дыма на борту. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел 16 апреля на рейсе из Великобритании на остров Гран-Канария, Испания. Через полтора часа после взлета салон лайнера заполнился дымом — это встревожило туристов, и командир воздушного судна запросил аварийную посадку по пути следования. Борт направили в Фару.

Посадка в аэропорту прошла успешно. О пострадавших не сообщается. Известно, что воздушное судно продолжило полет в аэропорт назначения после внеплановой остановки.

Ранее стало известно, что десятки рейсов задержали или отменили в аэропорту Петербурга. По информации на 09:36 по московскому времени, отстали от графика 38 самолетов.

