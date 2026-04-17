13:39, 17 апреля 2026Экономика

МЭА: Восстановление добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке займет около 2 лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Восстановление добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке займет около двух лет, рассчитывать на нормализацию ситуации в сжатые сроки не приходится. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung.

Речь идет об ориентировочных сроках возвращения добычи энергоресурсов в регионе к довоенному уровню, пояснил он. Даже скорое открытие Ормузского пролива вряд ли приведет к быстрому восстановлению добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, полагает Бироль. «Для восстановления полной мощности потребуется время», — констатировал руководитель отраслевого агентства.

При этом сроки восстановления добычи энергоресурсов будут сильно отличаться в зависимости от страны. Так, Ираку на восстановление поврежденных энергообъектов понадобится гораздо больше времени, чем Саудовской Аравии, подчеркнул Бироль.

Ранее аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что на восстановление цепочек поставок ближневосточных энергоресурсов на глобальный рынок уйдут месяцы. Сроки ремонтных работ на отдельных поврежденных энергообъектах, отмечал Бироль, могут оказаться гораздо длиннее.

    Последние новости

    Появились подробности о последствиях атаки ВСУ на морской терминал на юге России

    На Украине заявили о появлении нужных карт в отношениях с Трампом

    В России предложили ввести новый налоговый вычет для некоторых граждан

    Киев назвал условие встречи Зеленского с Путиным

    На перехваченных дронах ВСУ заметили загадочный груз

    Серийный убийца признался в расправе над восемью жертвами

    Сроки восстановления добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке оценили

    Раскрыт план по превращению бывшего СИЗО «Кресты» в спа

    Россиянам рассказали об уходе на удаленку при аллергии

    На Украине анонсировали визит американской переговорной группы

    Все новости
