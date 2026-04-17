Сроки восстановления добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке оценили

МЭА: Восстановление добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке займет около 2 лет

Восстановление добычи энергоресурсов на Ближнем Востоке займет около двух лет, рассчитывать на нормализацию ситуации в сжатые сроки не приходится. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung.

Речь идет об ориентировочных сроках возвращения добычи энергоресурсов в регионе к довоенному уровню, пояснил он. Даже скорое открытие Ормузского пролива вряд ли приведет к быстрому восстановлению добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, полагает Бироль. «Для восстановления полной мощности потребуется время», — констатировал руководитель отраслевого агентства.

При этом сроки восстановления добычи энергоресурсов будут сильно отличаться в зависимости от страны. Так, Ираку на восстановление поврежденных энергообъектов понадобится гораздо больше времени, чем Саудовской Аравии, подчеркнул Бироль.

Ранее аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что на восстановление цепочек поставок ближневосточных энергоресурсов на глобальный рынок уйдут месяцы. Сроки ремонтных работ на отдельных поврежденных энергообъектах, отмечал Бироль, могут оказаться гораздо длиннее.