Учительница совратила двух 11-летних учеников и изнасиловала одного из них

В США 31-летнюю учительницу арестовали за совращение двух 11-летних школьников

В США арестовали учительницу из штата Луизиана, которая совратила двух 11-летних учеников и изнасиловала одного из них. Об этом сообщает KADN-TV.

За решетку попала 31-летняя Мариса Ноэль, которая преподавала в пятом классе школы города Бро-Бридж. Расследование против учительницы началось 28 января после того, как полиции стало известно, что она могла нарушить закон. 13 апреля Ноэль арестовали и обвинили в непристойном поведении со школьником и сексуальных домогательствах при помощи электронных средств связи.

16 апреля полиция установила, что у женщины была еще одна жертва. В данный момент ей предъявлено десять обвинений в непристойном поведении с детьми и одно обвинение в изнасиловании ребенка. Женщина содержится в тюрьме прихода Сент-Мартин. Ей назначен залог в размере 750 тысяч долларов (57,1 миллиона рублей). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Техас, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух подростков, избежала тюрьмы. Ее рекомендовали приговорить к условному сроку и штрафу.