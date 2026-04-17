23:22, 17 апреля 2026Россия

Эксперт по выживанию описал возможный сценарий гибели Усольцевых

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге больше полугода назад, скорее всего, погибла от переохлаждения. Об этом рассказал эксперт по выживанию Олег Тайга, пишет «Российская газета».

28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и Арина Усольцевы сильно промокли во время мощного снегопада у подножия горы Буратинка, описал он возможный сценарий гибели.

Как указал специалист, опасные ситуации для туристов возникают не в сильный мороз, а при температуре до плюс семи градусов.

По мнению Тайги, естественный инстинкт заставил туристов искать укрытие. Как указал специалист, возможно они попытались спрятаться в курумниках — крупных каменных россыпях.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов семьи так и не обнаружили. В январе 2026 года пропавших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

