В Госдуме призвали ликвидировать нынешнюю интерпретацию законов об интернете

Вассерман предложил ликвидировать интерпретацию РКН законов об интернете

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман предложил ликвидировать трактовку законов о защите интернета, которую продвигает Роскомнадзор. Такое предложение он выдвинул во время общения с журналистами на Московском экономическом форуме 2026, передает Telegram-канал «Лобушкин молнит».

«Я знаю по меньшей мере одно место, которое надо ограничить. А если удастся, то вообще ликвидировать. Это Роскомнадзор. Точнее, не само это ведомство, а та интерпретация законов о защите интернета, которую это ведомство проповедует», — отметил он, комментируя последние ограничения и блокировки в интернете.

Ранее Анатолий Вассерман сообщил, что не планирует переизбираться на ближайших осенних выборах, поскольку не нашел спонсоров для своей кампании. Он также отметил, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк решил баллотироваться от Москвы, а не от Ульяновской области, после того как узнал, что Вассерман не претендует на второй срок.