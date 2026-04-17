11:39, 17 апреля 2026Наука и техника

ВВС США обогнали время

ВВС США внедрили систему WarMatrix на стадию оперативного применения
Иван Потапов
Фото: Patrick ROBERT / Corbis via Getty Images

Военно-воздушные силы (ВВС) США внедрили систему WarMatrix на стадию оперативного применения. Об этом сообщает Defense News.

Издание напоминает, что WarMatrix представляет собой «активную среду для военных игр» на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая интегрирует существующие модели, данные и рабочие процессы, ускоряя анализ и принятие решений. В частности, как отмечает Defense News, подобные решения обеспечивают создание симуляций в десять тысяч раз быстрее, чем игры в реальном времени.

Первое применение WarMatrix на военных учениях, по данным издания, состоялось 27 марта. «В двухнедельном мероприятии, проходившем в Центре системного планирования и анализа в Александрии, штат Вирджиния, приняли участие более 150 человек, включая технических экспертов, руководство ВВС и специалистов по планированию из стран-союзников», — говорится в публикации.

В мае издание Breaking Defense со ссылкой на директора Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирала Фрэнка Уитворта заметило, что использование инструментов ИИ позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут.

