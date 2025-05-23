США заявили о возможности уничтожать цели по всей планете за минуты

Вице-адмирал Уитворт: США смогут уничтожать цели по всей планете за минуты

Использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирал Фрэнк Уитворт. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Выступая на ежегодном симпозиуме GEOINT в Сент-Луисе, штат Миссури, офицер рассказал о последних результатах испытаний системы анализа изображений на базе ИИ Maven, которую развивает возглавляемое им агентство. «Система Maven существенно сократила сроки выполнения наведения, а в ходе недавних учений одного из наших боевых подразделений время выполнения разведывательных операций сократилось с нескольких часов до нескольких минут — от обнаружения до поражения цели», — заявил вице-адмирал.

Издание напоминает, что Maven представляет собой инструмент анализа изображений, тогда как Maven Smart System (MSS) — это программный пакет на основе ИИ для анализа всех источников, созданный подрядчиком Пентагона компанией Palantir Technologies. MSS собирает данные разных уровней секретности из огромного массива источников — спутниковой разведки, отчетов дружественных подразделений и сообщений в социальных сетях — и помещает их в единый интерфейс, доступ к которому получают военнослужащие и спецслужбы.

В августе 2024 года Уитворт заявил, что США предоставили Вооруженным силам Украины сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.