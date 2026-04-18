Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 18 апреля 2026

Бессонницу назвали ранним симптомом двух неизлечимых болезней

Невролог Демьяновская: Бессонница может быть ранним симптомом болезни Паркинсона
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала бессонницу ранним симптомом двух неизлечимых неврологических болезней. О том, в каких случаях нарушения сна могут быть опасны, она рассказала «Ленте.ру».

«Внезапная бессонница может указывать на болезнь Паркинсона. Также на начальной стадии этого недуга может развиться так называемое расстройство поведения в фазе быстрого сна — состояние, при котором человек активно двигается, разговаривает или размахивает руками в бессознательном состоянии. Причем проблемы со сном могут появиться за несколько лет до развития типичных двигательных симптомов — тремора, мышечной скованности», — предупредила Демьяновская.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Похожая ситуация, по словам врача, наблюдается и при болезни Альцгеймера. Она пояснила, что на ранних этапах заболевания может возникать нарушение циркадных ритмов — структурам головного мозга становится сложнее контролировать фазы сна и бодрствования. Человек начинает хуже засыпать, просыпается ночью, чувствует выраженную сонливость днем.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ справиться с мигренью. По словам врача, симптомы головной боли могут стать менее выраженными, если съесть мороженое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям

    Россиянка описала семь стран фразой «дешевле и комфортнее Сочи»

    Бессонницу назвали ранним симптомом двух неизлечимых болезней

    Трамп оценил переговоры с Ираном

    Мошенник похитил у бойцов СВО более миллиона рублей

    Открывший стрельбу по людям в Киеве забаррикадировался в супермаркете и взял заложников

    Президент оценил риск Кубы повторить судьбу Венесуэлы

    Голодные медведи вышли к людям в Подмосковье

    Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вызвали ярость на Украине

    Трамп расстроился из-за Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok