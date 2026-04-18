Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 18 апреля 2026

Европейский лидер высказался об «одержимости Россией»

Фицо: Энергетический кризис может избавить ЕС от одержимости Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Вызванный войной в Иране энергетический кризис дает Европейскому союзу (ЕС) возможность избавиться от «одержимости Россией». Об этом в своем видеообращении в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, Брюссель может отказаться от «идеологического видения» после «шалостей США и Израиля», приведших к резкому росту цен на энергоносители.

«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто. И поэтому сейчас чрезвычайно важно использовать все политические и юридические инструменты для защиты наших интересов», — добавил политик.

Ранее Фицо предположил, какое решение приведет к распаду Евросоюза. «Отмена права вето — начало конца Европейского союза, начало конца этой важной международной организации», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok