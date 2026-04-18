Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 18 апреля 2026Мир

В МИД рассказали о выборе НАТО зоны для борьбы с Россией

Грушко: НАТО выбрало Балтийско-Скандинавский регион как зону борьбы с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

НАТО выбирает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны борьбы с Россией, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический блок планирует наращивать боевой потенциал и расширить присутствие на ключевых направлениях.

«Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны НАТО проведут масштабные учения у границы России с Финляндией. В них примут участие 19 тысяч военнослужащих из США, стран Прибалтики, Франции, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии и Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok