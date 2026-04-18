В МИД рассказали о выборе НАТО зоны для борьбы с Россией

Грушко: НАТО выбрало Балтийско-Скандинавский регион как зону борьбы с Россией

НАТО выбирает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны борьбы с Россией, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический блок планирует наращивать боевой потенциал и расширить присутствие на ключевых направлениях.

«Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны НАТО проведут масштабные учения у границы России с Финляндией. В них примут участие 19 тысяч военнослужащих из США, стран Прибалтики, Франции, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии и Венгрии.