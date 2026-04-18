Посетительницу российского солярия оставили без трусов

112: Мужчина вломился в ростовский солярий и украл у посетительницы трусы

Неизвестный мужчина вломился в занятую кабинку солярия SunLife в Ростове-на-Дону и украл у находившейся там посетительницы трусы. Видеозаписью с места происшествия поделился Telegram-канал 112.

На опубликованных кадрах видно, как преступник заходит в кабинку, оказавшуюся незапертой. Спустя считаные секунды раздается крик, который не оставили без внимания сотрудники солярия. Прежде чем они подбежали в кабинке, неизвестный сам открыл дверь и вышел наружу, застегивая на ходу штаны.

Он принялся уверять присутствующих, что просто зашел к своей супруге, однако та позднее заявила, что видит мужчину впервые в жизни. Кроме того, она пожаловалась, что он успел украсть ее трусы. Сейчас вора ищут.

