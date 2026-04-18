Раскрыты последствия атаки беспилотников на Ленинградскую область

Дрозденко: В порту Высоцк Ленинградской области возникло возгорание из-за БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом он написал в Max.

Дрозденко раскрыл последствия атаки беспилотников на Ленинградскую область и подчеркнул, что у порта Высоцк возникло возгорание. «В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», — отметил он.

Ранее Дрозденко сообщил, что в небе над регионом было сбито 27 беспилотников ВСУ. Он отметил, что в Выборгском районе больше не действует режим беспилотной опасности. В остальных районах области он сохраняется.