ВСУ атаковали Ленинградскую область десятками беспилотников

Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили 27 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины в ночь на 18 апреля предпринимают попытки нанести массированный удар по Ленинградской области. В небе над регионом сбили уже почти 30 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27», — говорится в сообщении чиновника. Он отметил, что в Выборгском районе больше не действует режим беспилотной опасности. В остальных районах области он сохраняется. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском в Самарской области.