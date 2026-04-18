Россия
13:10, 18 апреля 2026Россия

Российский регион остался без света

В Иркутской области произошло массовое отключение электричества из-за снегопада
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Иркутской области произошло массовое отключение электричества из-за сильного снегопада. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители российского региона пожаловались, что без света остались дома в Куйбышевском, Ленинском и Октябрьском районах Иркутска. Кроме того, перебои с электроэнергией есть и в области.

По словам синоптиков, 18 апреля в Иркутске наблюдаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, снег, метель и понижение температуры ночью до минус 7 градусов. На местных дорогах и трассах образовалась гололедица, из-за которой произошел ряд аварий.

Ранее москвичей напугали пронзительным холодом. По прогнозам синоптиков, характер погоды в столице резко изменится в понедельник, 20 апреля, под действием тыловой части циклона.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Бабкина помогла Бузовой вернуться в театр

    Ссора россиян из-за крысы закончилась двумя уголовными делами

    Перенесшая инсульт в 24 года медсестра рассказала о симптомах

    Поражение «Арсенала» лишило россиянина 380 тысяч рублей

    «Без этих условий ничего не будет». Мадьяр поставил перед Зеленским вопрос о «Дружбе»

    Посла Мексики вызвали в МИД России из-за удержания россиянки

    Вера Брежнева показала внешность 16-летней дочери

    В России вспомнили о планах Жириновского в случае победы на выборах президента в 2000 году

    Мужчина потерял сознание на рейсе в Израиль и не выжил

    Все новости
