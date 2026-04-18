Российский регион остался без света

В Иркутской области произошло массовое отключение электричества из-за снегопада

В Иркутской области произошло массовое отключение электричества из-за сильного снегопада. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители российского региона пожаловались, что без света остались дома в Куйбышевском, Ленинском и Октябрьском районах Иркутска. Кроме того, перебои с электроэнергией есть и в области.

По словам синоптиков, 18 апреля в Иркутске наблюдаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, снег, метель и понижение температуры ночью до минус 7 градусов. На местных дорогах и трассах образовалась гололедица, из-за которой произошел ряд аварий.

Ранее москвичей напугали пронзительным холодом. По прогнозам синоптиков, характер погоды в столице резко изменится в понедельник, 20 апреля, под действием тыловой части циклона.

