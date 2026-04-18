18:10, 18 апреля 2026Мир

Слова иранского лидера напугали Запад

В Daily Express назвали слова верховного лидера Ирана пугающими
Вячеслав Агапов

Фото: Rouhollah Vahdati / ISNA / WANA / Reuters

Слова иранского верховного лидера аятоллы Моджтаба Хаменеи назвали пугающими. Об этом заявили в британской газете Daily Express, сообщает РИА Новости.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Военно-морские силы (ВМС) Ирана готовы нанести новые удары по США и Израилю.

«Точно так же, как молниеносные БПЛА атакуют американо-сионистов, отважные военно-морские силы готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения», — пообещал аятолла. На Западе сочли такие высказывания пугающими.

«Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестоко отчитав Дональда Трампа и американские войска», — отметили в Daily Express.

Ранее появилась информация, что Иран не согласился на следующий раунд переговоров из-за морской блокады и чрезмерных требований со стороны США. Исламская Республика сомневается в добросовестности США и их готовности отказаться от чрезмерных требований. Из-за нарушения Вашингтоном своих обязательств в начале переговоров потенциальный следующий раунд переговоров вряд ли принесет результаты, отмечают источники.

