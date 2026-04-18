02:42, 18 апреля 2026Мир

Трамп рассказал об уроке НАТО для США

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, какой урок может преподать Вашингтону НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп рассказал об уроке НАТО для США и допустил, что альянс способен научить Вашингтон полагаться на самого себя.

«Если НАТО и научит США чему-либо, [так это тому, что] мы должны полагаться на самих себя», — отметил он на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне.

Американский лидер снова осудил партнеров США по НАТО за отказ прийти на помощь в операции против Ирана. По его мнению, Вашингтон не может полагаться на другие страны и внешние силы.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода страны из Североатлантического альянса.

