Трамп рассказал об уроке НАТО для США

Трамп: НАТО может научить США полагаться на самих себя

Президент США Дональд Трамп рассказал, какой урок может преподать Вашингтону НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Если НАТО и научит США чему-либо, [так это тому, что] мы должны полагаться на самих себя», — отметил он на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне.

Американский лидер снова осудил партнеров США по НАТО за отказ прийти на помощь в операции против Ирана. По его мнению, Вашингтон не может полагаться на другие страны и внешние силы.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода страны из Североатлантического альянса.

